Erman Toroğlu: Bir penaltı doğru bir penaltı yanlış

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide verilen bir penaltının doğru, bir penaltının da yanlış olduğunu iddia etti.

Toroğlu, Sözcü TV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin kaçırdığı bir penaltı var, net bir penaltı. Hakem doğru karar verdi. Sonra Galatasaray'ın 22. dakikada bir pozisyonu var net bir penaltı. Hakem vermedi, bir şey diyemem hakem göremeyebilir. VAR da devreye girmedi. VAR nerede? Onu bilmiyorum. Tartışılmayacak pozisyon. Net bir penaltı. Hakem göremeyebilir ama VAR çağırmalı. Çağır hakemi, versin veya vermesin. Burada kilit nokta hakem değil. VAR. Bu pozisyonlar için varlar. Net penaltı, onu söyleyeyim... VAR niye çağırmadı? Bunlar hep sakat işler. Geçen hafta olanlar da öyle.

"BU HAKEM BU MAÇLARIN HAKEMİ DEĞİL"

Bu hakem bu maçların hakemi değil. Fenerbahçe kalecisi. Ya kardeşim. Yunus'un pozisyonu bence penaltı değil. Hakem 'Yerine git' diyor, artık git.

Onun kafası artık burada kalmak değil. O atıldı. 'Bu takımdan bir halt olmayacak' dedi, bahaneyle. Atılmak istedi, pozisyonu yakaladı atıldı. Herhalde 2-3 maça o da gider. Hakem kötü, Fenerbahçe kötü, VAR daha kötü, Talisca kötü.

Galatasaray her zaman federasyonlardan takviye görmüştür. En fazla hakemlerle itilmiştir, hakem operasyonu yapılmıştır, operasyon yapılan hakemlere sahip çıkılmıştır. Uğurlu hakemlerdir onlar. Galatasaray öyle fazla masum da değildir ama bu sene ibre terse oldu. Son zamanlarda Fener itildi ama Galatasaray yine de götürdü.

Yunus'un pozisyonunun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Değmedi ayak, değmiyor. Ederson'un formasına izin veren hakem de olmaz. Hakemin formasıyla aynı renk. Ceza sahasında yan yana gelse karambolde ne olacak? Ederson Türkiye'den gitmek istiyor. Pozisyonu da kullandı, kırmızı kartı aldı. Ama çıkarkenki tepkisinde haklı. Penaltı değildi çünkü. Hakeme yedirdi penaltıyı."