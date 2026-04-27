Derbideki skandalı açıkladı

RAMS Park'taki derbinin yankıları sürüyor.

NOW Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu hedef aldı. Karakullukçu, hakem Yasin Kol’un yönetimini eleştirerek sert ifadeler kullandı.

VERİLMEYEN PENALTI

Karakullukçu, Galatasaray’ın maça kötü başladığını ancak hakem kararlarının oyunun gidişatını etkilediğini belirtti ve şunları söyledi:

Talisca’nın kaçırdığı penaltı ve Leroy Sane’nin verilmeyen penaltısı sonrası Galatasaray kontrolü eline aldı. Gol atacağı hissini vermişti. İç saha takımına bu enerji verilirse, bunu mutlaka kullanır.

SKANDALI AÇIKLADI

Uğur Karakullukçu, özellikle Leroy Sane’ye yapılan müdahaleye dikkat çekerek VAR sistemini eleştirdi ve şöyle devam etti:

Bu pozisyonda iki farklı müdahale var, iki kere penaltı. VAR neden devreye girmedi, anlamadım. Skandal bir durum. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kadıköy’deki derbiden sonra Yasin Kol’u övdüyse şimdi de çıkıp hakemin yanında olmalı. MHK Başkanı ortada yok. Her şey TFF Başkanı’nın elinde. Bu adam Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i tehdit etmiş bir şahıs. Ayıptır. Futbola zarar veren işler yapıyor.

DERBİ SONRASI YENİ KRİZ

Karakullukçu’nun bu çıkışı, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan hakem yönetimleri ve federasyonun tutumu konusunu yeniden gündeme taşıdı.