Derbideki skandalı açıkladı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Yasin Kol'un yönetimi tartışılmaya devam ediyor. Uğur Karakullukçu, hakem yönetimi üzerinden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Gündoğdu'yu hedef aldı.

RAMS Park'taki derbinin yankıları sürüyor.
NOW Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu hedef aldı. Karakullukçu, hakem Yasin Kol’un yönetimini eleştirerek sert ifadeler kullandı.

VERİLMEYEN PENALTI

Karakullukçu, Galatasaray’ın maça kötü başladığını ancak hakem kararlarının oyunun gidişatını etkilediğini belirtti ve şunları söyledi:
Talisca’nın kaçırdığı penaltı ve Leroy Sane’nin verilmeyen penaltısı sonrası Galatasaray kontrolü eline aldı. Gol atacağı hissini vermişti. İç saha takımına bu enerji verilirse, bunu mutlaka kullanır.

SKANDALI AÇIKLADI

Uğur Karakullukçu, özellikle Leroy Sane’ye yapılan müdahaleye dikkat çekerek VAR sistemini eleştirdi ve şöyle devam etti:
Bu pozisyonda iki farklı müdahale var, iki kere penaltı. VAR neden devreye girmedi, anlamadım. Skandal bir durum. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kadıköy’deki derbiden sonra Yasin Kol’u övdüyse şimdi de çıkıp hakemin yanında olmalı. MHK Başkanı ortada yok. Her şey TFF Başkanı’nın elinde. Bu adam Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i tehdit etmiş bir şahıs. Ayıptır. Futbola zarar veren işler yapıyor.

DERBİ SONRASI YENİ KRİZ

Karakullukçu’nun bu çıkışı, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan hakem yönetimleri ve federasyonun tutumu konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Ahmet Çakar: Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik
Ahmet Çakar: Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik
Hacıosmanoğlu'na şok protesto: Islıklar hiç susmadı
Hacıosmanoğlu'na şok protesto: Islıklar hiç susmadı
Erokspor'dan Sarıyer iddiası: Servet Çetin çok kızdı
Erokspor'dan Sarıyer iddiası: Servet Çetin çok kızdı