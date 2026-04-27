Yasin Kol'un derbide aldığı talimatı açıkladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serhat Ulueren, Kol'un talimat aldığını ileri sürerek, elinden geleni ardına koymadığını ileri sürdü.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın hakemi Yasin Kol'la ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi.
Maçta 2 takım lehine 1'er penaltı kararı veren Kol, Fenerbahçe kalecisi Ederson'a da kırmızı kart gösterdi. Yasin Kol'un verdiği ve vermediği kararlar da çok eleştirildi.

Gazeteci Serhat Ulueren ise Telegol programında Yasin Kol'un talimat aldığını ileri sürdü.

"HAKEMİN BİR PENALTIYI KULLANMADIĞI KALDI"

Serhat Ulueren, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Galatasaray; TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu, MHK ve Yasin Kol'a karşı galip gelmiştir. O hakem talimatla bu sahaya çıkmıştır ve topuyla tankıyla yarışı son haftaya tutmak adına elinden geleni ardına koymamıştır.
Hakemin bir tek penaltıyı kullanmadığı kaldı. Aynı Yasin Kol, 50 metreden Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'ye penaltı çalıyor, Sane'ye vermiyor. Yunus geri geriye hakeme çarpıyor diye kart veriyor. Ederson'un Yasin Kol'u dövmediği kaldı ona rağmen atmakta çok zorlandı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

