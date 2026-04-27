Yasin Kol skandalı: "Ey TFF Başkanı milleti keriz mi zannediyorsunuz?" diyerek açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, derbinin hakemi Yasin Kol'la ilgili skandal bir iddiayı açıkladı. Toroğlu, "Ey MHK Başkanı, ey TFF Başkanı. 65 alan hakeme en az 4 hafta maç verilmemesi gerekir. Siz milleti keriz, aptal mı zannediyorsunuz? Haber çıkmaz mı zannediyorsunuz?" dedi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Yasin Kol'la ilgili skandal bir olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Toroğlu, ardından da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na seslenerek, "Siz milleti keriz, aptal mı zannediyorsunuz?" dedi.

Yasin Kol derbiye nasıl atandı? Fırat Aydınus: Hakem son anda değiştiYasin Kol derbiye nasıl atandı? Fırat Aydınus: Hakem son anda değişti

Yasin Kol'un yönettiği Eyüp-Beşiktaş maçını hatırlatan Toroğlu, Sözcü TV'deki programda "Maçlar oynandıktan sonra maçın gözlemcilerine bilgisayardan 'Bunu yaptı, şunu yapmadı' gibi bilgi veriyorlar, bilgisayar da ona puan veriyor. O puanı raporları veren gözlemci görmüyor. O yazıyor artıeksi... Bilgisayar puan veriyor. Onu gözlemci görmüyor. O puanı hakem görüyor" diye konuştu.

"YASİN KOL TFF BAŞKANI'NIN MANEVİ EVLADI"

Toroğlu, şöyle devam etti:
"Eyüp-Beşiktaş maçındaki hakem için iki tane 'siyah-beyaz' hata yazılıyor. Puanının 65 olması lazım. Gören hakem gözlemciyi arıyor, 'Bu puanı bana nasıl verirsin?' diyor. O da 'Sana bu notu bilgisayar verdi, senden duyuyorum puanı' diyor. Gözlemciye o günden sonra 4-5 hafta maç vermiyorlar. Sonra bir maç veriyorlar ki artık gözlemci gidecek sezon sonu, belli. Fakat bu 65 alan hakem her hafta maça çıkıyor Süper Lig'de. Yasin Kol... MHK, gözlemciye 'Bir daha değerlendir' diyor. Kabul ediyor MHK olayı ve hakem 65 alıyor. Yasin Kol'un çok yerde 'Ben ona gösteririm' gibi ifadeler kullandığı söyleniyor. Türkiye'deki hakem sistemi şu anda bu. Ey MHK Başkanı, ey TFF Başkanı. 65 alan hakeme en az 4 hafta maç verilmemesi gerekir. Siz milleti keriz, aptal mı zannediyorsunuz? Haber çıkmaz mı zannediyorsunuz? Yazıklar olsun... Yasin Kol TFF Başkanı'nın manevi evladı!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Osimhen'den Fenerbahçelileri kızdıracak tek cümle
Osimhen'den Fenerbahçelileri kızdıracak tek cümle
Erman Toroğlu: Bir penaltı doğru bir penaltı yanlış
Erman Toroğlu: Bir penaltı doğru bir penaltı yanlış
Fenerbahçe'de gergin gece: Aziz Yıldırım sesleri
Fenerbahçe'de gergin gece: Aziz Yıldırım sesleri