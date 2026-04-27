Yasin Kol skandalı: "Ey TFF Başkanı milleti keriz mi zannediyorsunuz?" diyerek açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Yasin Kol'la ilgili skandal bir olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Toroğlu, ardından da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na seslenerek, "Siz milleti keriz, aptal mı zannediyorsunuz?" dedi.

Yasin Kol derbiye nasıl atandı? Fırat Aydınus: Hakem son anda değişti

Yasin Kol'un yönettiği Eyüp-Beşiktaş maçını hatırlatan Toroğlu, Sözcü TV'deki programda "Maçlar oynandıktan sonra maçın gözlemcilerine bilgisayardan 'Bunu yaptı, şunu yapmadı' gibi bilgi veriyorlar, bilgisayar da ona puan veriyor. O puanı raporları veren gözlemci görmüyor. O yazıyor artıeksi... Bilgisayar puan veriyor. Onu gözlemci görmüyor. O puanı hakem görüyor" diye konuştu.

"YASİN KOL TFF BAŞKANI'NIN MANEVİ EVLADI"

Toroğlu, şöyle devam etti:

"Eyüp-Beşiktaş maçındaki hakem için iki tane 'siyah-beyaz' hata yazılıyor. Puanının 65 olması lazım. Gören hakem gözlemciyi arıyor, 'Bu puanı bana nasıl verirsin?' diyor. O da 'Sana bu notu bilgisayar verdi, senden duyuyorum puanı' diyor. Gözlemciye o günden sonra 4-5 hafta maç vermiyorlar. Sonra bir maç veriyorlar ki artık gözlemci gidecek sezon sonu, belli. Fakat bu 65 alan hakem her hafta maça çıkıyor Süper Lig'de. Yasin Kol... MHK, gözlemciye 'Bir daha değerlendir' diyor. Kabul ediyor MHK olayı ve hakem 65 alıyor. Yasin Kol'un çok yerde 'Ben ona gösteririm' gibi ifadeler kullandığı söyleniyor. Türkiye'deki hakem sistemi şu anda bu. Ey MHK Başkanı, ey TFF Başkanı. 65 alan hakeme en az 4 hafta maç verilmemesi gerekir. Siz milleti keriz, aptal mı zannediyorsunuz? Haber çıkmaz mı zannediyorsunuz? Yazıklar olsun... Yasin Kol TFF Başkanı'nın manevi evladı!"