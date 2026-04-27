Osimhen'den Fenerbahçelileri kızdıracak tek cümle

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçtan sonra konuşan Victor Osimhen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osimhen, kolunun kırılmasından sonra en kısa sürede sahalara dönmeyi amaçladığını belirterek "Doktor Yener İnce'ye ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar ve en iyi şekilde geri dönmemi sağladılar. Tabii ki de yüzde yüz olarak dönmem imkansız. Hemen başlamak istedim. Psikolojik olarak da beni çok iyi bir şekilde hazırladılar. Takım arkadaşlarım da bana inandılar. Bugünkü maç sadece benimle ilgili değildi. Bu maç, tüm takım olarak iyi bir şekilde mücadele etmemiz ve taraftarlarımızla ilgiliydi. Çünkü kupadayken onları hayal kırıklığına uğratmıştık ve şu anda takımımla birlikte oynadığım oyundan dolayı gurur duyuyorum. Galibiyetten dolayı da mutluyum. Her takıma gol atabilirim. Bu benim işim ve bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Öncelikle takımı tebrik etmek lazım. Zihinsel olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluğa da çok yaklaştık" dedi.

Mustafa Çulcu: Osimhen'i ihraç edemedi Yasin Kol bu kadar işte

Osimhen, "Bu maçta moralimiz yükseldi. Artık sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Şampiyonluğun dışında da sezonun iyi bitmesi açısından her maçı kazanmak istiyoruz. İyi mücadele edeceğimize inanıyorum. Her rakibi önemseyeceğiz. Samsunspor maçı da çok iyi bir karşılaşma olacak. Zor bir rakip olduklarını biliyorum. İyi bir şekilde onlara karşı hazırlanacağız" diye konuştu.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK CÜMLE

Kırılan koluna yapılan bandajla ilgili maçtan çıkan haberlerle ilgili de Osimhen, "Haberlere çok fazla bakmıyorum ama tesise geldiğim zaman kulüpten biri bana bunlardan bahsetti. Bu insanları anlamıyorum. Sonuçta ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler. Fakat böyle bir şeyden şikayet edilmesi bana çok mantıklı gelmemişti. Ben buraya geldim, golümü attım, işimi yaptım ve en iyi şekilde mesajımı verdiğimi düşünüyorum. Önemli olan da buydu benim için" ifadelerini kullandı.

Son mağlup oldukları maçtan dolayı bu karşılaşmaya daha hırslı çıktıklarını aktaran Nijeryalı yıldız, "Bu konuyu soyunma odasında konuştuk. Bu maça daha hırslı hazırlanmamız gerekiyordu. Bu maç oldu ve bitti. Hocamız da bizi motive etti. Son antrenmanlarda gerçekten çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu maçtan bile daha hırslı ve istekli olduğumuz, yüksek şiddetli ve yorucu bir antrenman geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Osimhen, Fenerbahçe ile oynadıkları maç için de rakibi kızdıracak bir cümle kullandı ve "Antrenmanlarda daha fazla yorulmuştuk" diye konuştu.