Erokspor'dan Sarıyer iddiası: Servet Çetin çok kızdı

TFF 1. Lig'de Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Sarıyer'e yenildikleri maçtan sonra kendisini düşündüren ve kafasını kurcalayan olayı anlattı. Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, bu açıklamaya tepki gösterdi.

TFF 1. Lig'de Sarıyer'e 1-0 yenilerek Süper Lig'e çıkma yolunda avantajını kaybeden Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Sarıyer'in hiçbir maçı böyle oynamadığını iddia etti.

Özköylü, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
"Bizim adımıza beklemediğimiz bir oyun ve sonuç çıktı. Bugün bizim çok kötü performansımız, rakibin de çok ekstra bir performansı vardı. Keşke Sarıyer bu oyunu ligin bundan önceki bölümünde de oynasaydı. Bugün play off'un en güçlü adayı olurdu. Bu düşündürücü, benim kafamı kurcalıyor. Bugün ekstra mücadeleleri vardı. Belli oyuncularında farklılıklar vardı. Sarıyer iyi bir takım. Ama hiçbir maçını bu kadar kazanma arzusuyla oynamadı. Bu ligi istediğimiz yerde bitirelim her şeyi konuşacağız. 10 aydır buralara gelmek için emekler harcadık. Keşke Sarıyer de yapsaydı, sadece bugün yapmasaydı. İnsanlar bizim emeğimize saygı duymayı öğrenecek. Hiçbir kirli işin içine girmedik. Sonu da öyle gelecek. Biz kendimize bakacağız. Biz de ekstra kötü oyun oynadık. Rakibin enerjisinin yüksek oluşu, ekstra motivasyonlu oluşu karşısında istediğimizi yapamadık. İstediğimiz pozisyonlara giremedik. Orta sahada rakibimiz çok daha istekliydi, kazandıkları toplarla geçiş hücumları yaptılar. İkili averajda Amed bizden önde. Her şey son haftaya kaldı. Bu kadar kötü bir maç oynamadık. Belki şampiyonluk stresi bizi olumsuz etkilemiş olabilir."

SERVET ÇETİN: MAÇI BIRAKALIM MI?

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ise Osman Özköylü'nün sözlerine tepki gösterdi. Çetin, şu ifadeleri kullandı:
"Osman hoca yaşça benden büyük, saygım sonsuz. Diyaloga girmek istemem ama konuşmasını hoş bulmadım. '8 maçlarını analiz ettik, böyle oynamadılar.' diyor. Demek ki yanlış analiz etmişler. Biz başka takımlara karşı da böyle oynadık. Maçı bırakalım mı? Onu mu demek istiyor? Başka takımların, başka kulüplerin hakkını yemek mi daha doğru? Aldırış etmiyorum. Bu takımı ben motive ettim. Ben tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Birileri arayıp da beni bir yere göndermedi. Bu takımı diplerden aldım, ne kadar yukarıda bitirirsem kariyerim için önemli. Ben tırnaklarımla kazıyarak geliyorum. Hoca olarak ne kadar yüksekte bitirirsem o kadar iyi. 2-3 hafta önce düşme hattındaydım. Geçen sene şampiyon olmuş takımlar, play-off'u garantilemiş takımlar, küme düşmeyi garantilemiş takımlar rotasyona gittiler, gençleri oynattılar ve ligin kaderi belirlendi. Ben play-off'a gidecektim ama rotasyon yaptıkları için play-off'u kaçırdım. Oyuncuları motive mi etmeyim? Oyuncuların maçı vermesi mi doğru? Osman hoca ne demek istiyor? Golümüzü de vermediler. Hakem daha ne yapacaktı? Erokspor bizi yenebilecek güce sahip. Pozisyona giremediler bunun suçlusu biz miyiz? Ben kimsenin hakkını yemem. Osman hocayı çok severim, bir şeyler üretmek isteyen insan. Açıklamalarına üzüldüm. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Kimse bizi ilgilendirmiyor, kimsenin hakkına girecek şeyler yapmayalım diye konuştuk. birilerinin desteğiyle bir yere gelecek hoca değilim. başarılı olmak zorundayım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

