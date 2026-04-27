Ahmet Çakar: Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, derbinin hakemi Yasin Kol'un çok kötü bir yönetim gösterdiğini belirtti. Çakar, "Yasin Kol kafasıyla Ederson'un kafasını itti. Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik. Ayrıca gösterdiği ve göstermediği sarı kartlar var" dedi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi.

Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Söyleyecek çok şey var. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki güç farkını ilk 10 dakika hariç çok net gördük. Sahada Sidiki Cherif var, sıfırın altında bir oyuncu. Sanki Aksaray'da dolaşırken alınmış ve Fenerbahçe'nin santrforu yapılmış gibi. Utanmadan bu adama 22 milyon euro para verildi. Asla masum bir transfer hatası değil.

"SKANDAL BİR İDARE"

Hakem Yasin Kol gerçekten kötü yönetti. Belki sonuca etkisi yok ama evrensel ve uluslararası futbol normlarına göre skandal bir idare izledik. Fenerbahçe'nin lehine verdiği karar doğru ama Sane'ye yapılan açık bir penaltı var. Gördü ama vermedi ya da veremedi. VAR hakeminden tık yok. Penaltıyı verdi, Ederson topun başında. "Git" dedi gitmedi. Açıl orada geriye oyuncuyu tahrik etme. Açılmadı, karşılıklı giderleştiler ve Ederson atıldı. İşte bundan sonra skandal başlıyor. Ederson hakeme bir şey söylerken, Yasin Kol kafasıyla Ederson'un kafasını itti. Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik. Ayrıca gösterdiği ve göstermediği sarı kartlar var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

