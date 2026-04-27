"Galatasaray Hacıosmanoğlu'nu yendi"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbi sonrası Serhat Ulueren çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı Ulueren, TFF'nin şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşımak istediğini ancak derbide bunu başaramadığını söyledi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Telegol programının moderatörü Serhat Ulueren, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ulueren, hem oyuncu tercihlerini hem de hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

OSIMHEN BARIŞ'A NEDEN BIRAKTI

Ulueren, Osimhen’in dönüşünün Galatasaray’a büyük katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Osimhen penaltıyı Barış’a bıraktırarak mütevazilik yaptı. Talisca ise penaltıyı Kerem’e bırakmadı ve kaçırdı.

TALİMATLA İDDİASI

Hakem Yasin Kol’un yönetimine ağır eleştiriler yönelten Ulueren, çarpıcı bir iddiada bulundu. Ünlü yorumcu, “Bugün Galatasaray; TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu, MHK ve Yasin Kol’a karşı galip gelmiştir. O hakem talimatla sahaya çıktı ve yarışın son haftaya taşınması için elinden geleni yaptı” dedi.

YASİN KOL ELEŞTİRİSİ

Ulueren, hakemin kararlarını örneklerle eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Hakemin bir tek penaltıyı kullanmadığı kaldı. Aynı Yasin Kol, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 50 metreden penaltı çalıyor ama Sane’ye vermiyor. Yunus hakeme çarpıyor diye kart çıkarıyor. Ederson’un Yasin Kol’u dövmediği kaldı, buna rağmen atmakta zorlandı. Ulueren’in bu açıklamaları, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan “hakemlerin tarafsızlığı” ve “TFF’nin yönetim anlayışı” konularını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

