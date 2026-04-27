Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesini açıkladı

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği dev derbinin ardından eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale’de değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki durumunu ve teknik direktör tercihlerine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

“İSMAİL KARTAL OLSAYDI…”

Dilmen, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaybetmesine üzüldüğünü ancak farklı bir senaryonun yaşanabileceğini dile getirdi:

Şampiyonluğun maçını İsmail Kartal’ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe’siyle kaybetmesini isterdim. İddia ediyorum, İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat geçemezdi.

“PANİKLE KARAR ALMAYIN”

Fenerbahçe’nin teknik direktör tercihlerine değinen Dilmen, yönetimi uyardı:

Bugün Tedesco’yu gönderip yerine İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman’ı getirseniz bile panikle kongre kararı alıp Ali Koç yönetiminin yaptığı hatayı yapmamak lazım. Mourinho’yu da getirseniz, Pep Guardiola’yı da getirseniz bu konjonktürde bir şey olmaz.

“AKİL FENERBAHÇELİLER YOL GÖSTERMELİ”

Dilmen, kulübün geleceği için akil isimlerin devreye girmesi gerektiğini vurguladı ve “Akil Fenerbahçeliler yıllardır hiçbir karşılık beklemeden Fenerbahçe için çalışıyor. Yönetim, bu hataları tekrar etmemeli. Acil eylem planı lazım. Sadettin bey değil, başka bir isim değil. Akil isimler Fenerbahçe’ye yol göstermeli” dedi.