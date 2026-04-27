TFF 1. Lig'de 3'lü averaj hesapları: Çorum FK Erokspor ve Amedspor'dan sıyrılabilir mi?

TFF 1. Lig'den direkt Süper Lig'e çıkacak 2. takım son haftada belli olacak.

37. haftada Erokspor'un Sarıyer'e yenilmesi, Amedspor'un da kendi sahasında Bodrum FK ile berabere kalması 2 takımı da aynı puana getirdi.

Şu anda averajla Erokspor 2. durumda. Amedspor ise 3. sırada. İki takımın da puanı 73.

Lig bittiğinde ise aynı puanda olan takımlar arasındaki 2'li averaja, yani birbirleriyle oynadıklara maçlara bakılıyor.

Erokspor mu Amedspor mu: 2'li averajda hangisi önde

Ligde ilk yarıda Diyarbakır'da oynanan maçta Amedspor Erokspor'u 2-1 yendi. İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Bu durumda 2'li averajda Amedspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Ligde son haftada Erokspor kendi sahasında Pendikspor ile mücadele edecek. Amedspor ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.

2 takım da maçlarını kazanırsa 2'li averajda önde olan Amedspor, direkt Süper Lig'e çıkacak. Erokspor, maçını kazanıp, Amedspor'un puan kaybetmesi halinde hedefine ulaşacak.

3'LÜ AVERAJ DA OLABİLİR

2 takım sürpriz kayıplar yaşarken, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-0 yenen Çorum FK da puanını 70'e çıkardı.

Bu durumda Amedspor ve Erokspor'un yenilmesi, Çorum FK'nın da son haftada Erzurumspor'u mağlup etmesi halinde 3 takım birden 73 puanda sezonu tamamlamış olacak.

Bu kez de 2'li değil, 3'lü averaja bakılacak.

Bu 3 takımın birbirleriyle oynadıkları maçlardaki skorlar şöyle:

Çorum FK-Amedspor: 2-0

Amedspor-Çorum FK: 1-0

Erokspor-Çorum FK: 3-1

Çorum FK-Erokspor: 1-0

Amedspor-Erokspor: 2-1

Erokspor-Amedspor: 1-1

Amedspor 2 galibiyet 1 mağlubiyet 1 beraberlik 7 puan. 4 gol attı 3 gol yedi.

Çorum FK 2 galibiyet 1 mağlubiyet 1 beeraberlik 7 puan. 4 gol attı 4 gol yedi.

Erokspor 1 galibiyet 2 mağlubiyet 1 beraberlik 5 puan. 4 gol attı 5 gol yedi.

ÜÇLÜ AVERAJ NEDİR?

Üçlü averaj, puanları eşit olan üç veya daha fazla takımın sıralamasını belirlemek için, bu takımların kendi aralarında oynadıkları maç sonuçlarından yeni bir puan tablosu oluşturulmasıdır.

Bu "mini lig" tablosunda en yüksek puanı alan takım üst sırada yer alır; puanlar eşitse sırasıyla genel gol farkı ve atılan gol sayısına bakılır.