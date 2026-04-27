Erokspor mu Amedspor mu: 2'li averajda hangisi önde

TFF 1. Lig'den direkt Süper Lig'e çıkacak 2. takım son haftada belli olacak. 2. sıradaki Erokspor'la 3. sıradaki Amedspor aynı puanda. Son haftada yine aynı puanda kalırlarsa 2'li averaja bakılacak.

TFF 1. Lig'den Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak 2. takım son haftada belli olacak.
Ligde 37. haftada Erokspor, Sarıyer'e yenilirken, Amedspor da kendi sahasında Bodrum FK ile berabere kaldı.

Son haftaya 2 takım da 73'er puanla girdi.
Şu anda averajla Erokspor 2. durumda. Amedspor ise 3. sırada.

2'Lİ AVERAJA BAKILIYOR

Ancak lig bittiğinde aynı puanda olan takımlar arasındaki 2'li averaja, yani birbirleriyle oynadıklara maçlara bakılıyor.
Ligde ilk yarıda Diyarbakır'da oynanan maçta Amedspor Erokspor'u 2-1 yendi.
İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
Bu durumda 2'li averajda Amedspor'un üstünlüğü bulunuyor.
Ligde son haftada Erokspor kendi sahasında Pendikspor ile mücadele edecek. Amedspor ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.
2 takım da maçlarını kazanırsa 2'li averajda önde olan Amedspor, direkt Süper Lig'e çıkacak. Erokspor, maçını kazanıp, Amedspor'un puan kaybetmesi halinde hedefine ulaşacak.
TFF 1. Lig'de 2 takım direkt Süper Lig'e çıkıyor. Erzurumspor, şampiyon olarak çıkmayı garantilemişti. Erokspor ile Amedspor'dan biri de direkt çıkacak, diğeri play off oynayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

