Türkiye korkusundan imzayı attırdılar

Türkiye korkusundan imzayı attırdılar
İstanbul'da oynanacak Kadınlar Voleybol Final Four maçları öncesi İtalyanların, yıldız oyuncularına yeni sözleşme imzalattırdıkları ortaya çıktı.

Kadınlar Voleybolda Şampiyonlar Ligi Final Four maçları 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.
Ülker Sports Arena'da oynanacak Final Four'da Eczacıbaşı ile Scandicci karşı karşıya gelirken, Vakıfbank ile de Conegliano kozlarını paylaşacak.
İtalyan takımı Conegliano'nun Türkiye'ye gelmeden önce 2 yıldızı Isabella Haak ile Gasbi'ye yeni sözleşme imzalattırdığı ortaya çıktı.

Isabelle Haak İtalya ve Sultanlar Ligi'ni Karşılaştırdı
İtalyan basınından Tuttosport'un sorularını yanıtlayan Conegliano Başkanı Pietro Maschio, "Türkiye ile gerçek anlamda böyle bir rekabet hiç olmadı. Türk takımları geçmişte büyük maddi imkanlara sahipti, daha sonra İtalyan kulüpleri de bu seviyeye yaklaştı ve şimdi rakiplerimiz yeniden büyük bütçelere sahip hale geldi. Bu da onların çok sayıda şampiyon oyuncuları toplamasına olanak sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Ancak İtalyan voleybolunun spor kültürü ve tarihi önemli bir artı değer. İstanbul'da eşit şartlarda mücadele edeceğimize inanıyorum" dedi.

SÖZLEŞMELERİ NEDEN ERKEN YENİLEDİLER?

Başkan, "Gabi ve Haak gibi büyük şampiyonlarla sözleşmeleri erken yenilemeyi, Türk kulüplerinin baskısına yanıt vermek için mi seçtiniz?" sorusu üzerine de Türk takımlarının büyük bütçelerle iyi oyuncuları topladığını belirtti.

????????Gabi Guimaraes'in yarın oynanacak Busto maçında oynaması pek olası değil ????Imoco Conegliano geçen maç 2. sette kenara gelen Gabi'nin kemik kırığı ya da iç yaralanma yaşamadığını ve takımın sağlık ekibi tarafından günden

Maschio, "Voleybol gelişiyor, kadroyu erkenden korumaya başlamak bugüne kadar yaygın bir yaklaşım değildi ama diğer sporlarda olduğu gibi bir zorunluluk haline gelecek. Sözleşmeleri erkenden yenilemek, aynı doğrultuda ilerleme kararlılığımızı teyit ederek ortama huzur getirdi. Bu mesaj, kızlara değil, onların etrafındaki çevreye yönelikti. Böylece huzuru sağladık, söylentilerin ve gerilimlerin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
"Osimhen kırmızı görmeliydi Yunus'a 2. sarı çıkmalıydı"
"Osimhen kırmızı görmeliydi Yunus'a 2. sarı çıkmalıydı"
"Galatasaray Hacıosmanoğlu'nu yendi"
"Galatasaray Hacıosmanoğlu'nu yendi"