Türkiye korkusundan imzayı attırdılar

Kadınlar Voleybolda Şampiyonlar Ligi Final Four maçları 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

Ülker Sports Arena'da oynanacak Final Four'da Eczacıbaşı ile Scandicci karşı karşıya gelirken, Vakıfbank ile de Conegliano kozlarını paylaşacak.

İtalyan takımı Conegliano'nun Türkiye'ye gelmeden önce 2 yıldızı Isabella Haak ile Gasbi'ye yeni sözleşme imzalattırdığı ortaya çıktı.



İtalyan basınından Tuttosport'un sorularını yanıtlayan Conegliano Başkanı Pietro Maschio, "Türkiye ile gerçek anlamda böyle bir rekabet hiç olmadı. Türk takımları geçmişte büyük maddi imkanlara sahipti, daha sonra İtalyan kulüpleri de bu seviyeye yaklaştı ve şimdi rakiplerimiz yeniden büyük bütçelere sahip hale geldi. Bu da onların çok sayıda şampiyon oyuncuları toplamasına olanak sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Ancak İtalyan voleybolunun spor kültürü ve tarihi önemli bir artı değer. İstanbul'da eşit şartlarda mücadele edeceğimize inanıyorum" dedi.

SÖZLEŞMELERİ NEDEN ERKEN YENİLEDİLER?

Başkan, "Gabi ve Haak gibi büyük şampiyonlarla sözleşmeleri erken yenilemeyi, Türk kulüplerinin baskısına yanıt vermek için mi seçtiniz?" sorusu üzerine de Türk takımlarının büyük bütçelerle iyi oyuncuları topladığını belirtti.

Maschio, "Voleybol gelişiyor, kadroyu erkenden korumaya başlamak bugüne kadar yaygın bir yaklaşım değildi ama diğer sporlarda olduğu gibi bir zorunluluk haline gelecek. Sözleşmeleri erkenden yenilemek, aynı doğrultuda ilerleme kararlılığımızı teyit ederek ortama huzur getirdi. Bu mesaj, kızlara değil, onların etrafındaki çevreye yönelikti. Böylece huzuru sağladık, söylentilerin ve gerilimlerin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.