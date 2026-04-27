"Osimhen kırmızı görmeliydi Yunus'a 2. sarı çıkmalıydı"

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, derbiyi yöneten Yasin Kol için "O kadar kötüydü ki skor bile kurtarmaz" dedi. Aydınus, Yasin Kol'un göstermediği kartları da açıkladı.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerken, maçtan önce atanma kararıyla gündem olan hakem Yasin Kol, karşılaşma sonrası da gündemde kalmaya devam etti.

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus da Yasin Kol'u verdiği ve vermediği kararlar nedeniyle eleştirdi.

"OSIMHEN KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Aydınus, Hürriyet'teki habere göre şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lehlerine verdiği penaltı kararları doğruydu, ancak iki pozisyonda da faulü yapan Sanchez ve Oosterwolde'ye sarı kart göstermedi. 21. dakikada Nene'nin Sane'ye yaptığı penaltıyı da es geçti.

Fırat Aydınus: Pozisyon penaltı
Victor Osimhen agresif tavırları nedeniyle kırmızı kart görmeliydi. Ayrıca Mario Lemina, Milan Skriniar, Yunus Akgün ve Nelson Semedo'ya da maç içerisindeki hareketlerinden dolayı sarı kartlar çıkmalıydı.
Yunus Akgün’e ikinci yarıda tehlikeli oyundan dolayı 2. sarı kart çıkması gerekirdi. Fakat ilk sarı kart haksızdı, dolayısıyla bu geldi aklına sanırım.
Maçın genelinde Nelson Semedo, Mario Lemina, Milan Skriniar ve Davinson Sanchez’e başka pozisyonlardan dolayı sart gösterilmesi gerekiyordu ama gösterilmedi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

