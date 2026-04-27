Milli takımda Hakan Çalhanoğlu depremi: Dünya Kupası öncesi büyük şok

Serie A’da şampiyonluk için geri sayıma geçen Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığıyla sarsıldı.

İtalyan basını, tecrübeli oyuncunun yeni bir kas sakatlığı yaşadığını ve sezonu kapattığını duyurdu.

TORİNO MAÇINDA KADRODA YOKTU

Inter’in son oynadığı Torino karşılaşmasında kadroda yer almayan Çalhanoğlu’nun durumu merak ediliyordu. Sportitalia’nın haberine göre milli futbolcumuz, kas sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK

Haberde, Hakan Çalhanoğlu’nun 2026 Dünya Kupası’na kadar tamamen iyileşmeyi ve formunu yeniden kazanmayı hedeflediği belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nı kaçırabilme ihtimali de gündemde.

İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA

A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Ardından 20 Haziran’da Paraguay, 26 Haziran’da ise ABD ile karşılaşarak grup etabını tamamlayacak.

INTER SARSILDI

Inter, Serie A’da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken Çalhanoğlu’nun yokluğu orta sahada önemli büyük bir eksiklik olarak dikkat çekti. İtalyan temsilcisi yıldız futbolcudan gelen haberle sarsıldı.