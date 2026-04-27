Amedspor Mesut Bakkal'ı gönderdi

TFF 1. Lig'de teknik direktör Mesut Bakkal'la yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bakkal, göreve Sinan Kaloğlu'nun yerine getirilmişti.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla önce liderlikten inen Amedspor, 2. sıradaki yerini de Erokspor'a kaptırmıştı.

Erokspor mu Amedspor mu: 2'li averajda hangisi önde

Ancak son haftaya 2 takım da aynı puanla girdi. Eşitlik halinde Erokspor'a karşı 2'li averajda üstün olan Amedspor, direkt Süper Lig'e çıkacaktı.

AMEDSPOR'UN RESMİ AÇIKLAMASI

Amedspor ayrılığı kısa bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

MESUT BAKKAL'IN YERİNE KİM GELECEK?

Amedspor'dan Mesut Bakkal'ın yerine kimin teknik direktörlüğe getirileceği konusunda bir açıklama gelmedi.

Ancak ligdeki son maça Mesut Bakkal'ın yerine takımın antrenör Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıkacağı öğrenildi.