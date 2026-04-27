Fenerbahçe'de adaylık kararı: Seçim tarihi belli olur olmaz ilan edecek

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la karşılaştı. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Alınan mağlubiyetle beraber şampiyonluk şansını neredeyse kaybeden Fenerbahçe'de sezon sonu seçime gidilmesi yönündeki tartışmalar alevlendi.

MEHMET ALİ AYDINLAR'DAN ADAYLIK KARARI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a sezon sonunda seçime gitmesi için çağrı yapılırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. TFF eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın olası bir seçimde aday olacağı ifade edildi.

Konuya dair 343 Digital Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, "Mehmet Ali Aydınlar seçim kararı alındığı an adaylığını açıklayacak. Bunun toplantısı bir hafta önce kendi ekibiyle yapıldı. Bu toplantıyı yapan da, kuran da, bu işi organize eden de zaten onun ekibinde çok önemli biri" dedi.

Yağız Sabuncuoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mehmet Ali Aydınlar seçim olması halinde başkanlığa aday olma kararı aldı" sözlerini sarf etti.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

Mehmet Ali Aydınlar, 24 Temmuz 1956 tarihinde doğdu. Kariyerine mali müşavir olarak başladı ve ardından sağlık sektörüne yöneldi. 1993 yılında Acıbadem Sağlık Grubu'nu kurdu. Mehmet Ali Aydınlar, iş hayatındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor yönetiminde de görev aldı; Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptı ve Fenerbahçe yönetiminde bulundu. Aydınlar, 3 Temmuz sürecinde TFF başkanlığı görevini yürütüyordu.