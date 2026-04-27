TFF'den Yasin Kol kararı: Derbi raporu ortaya çıktı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'la ilgili hazırlanan rapor ortaya çıktı. Kol'un hatalar yapsa da genel performansının memnun edici olduğu ifade edildi. Kol, önemli maçları yönetmeye devam edecek.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

2 PENALTI VE 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40'ta Victor Osimhen, 67'de Barış Alper Yılmaz (P) ve 83'te Lucas Torreira kaydetti.

Fenerbahçe karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı kazanırken Anderson Talisca, çerçeveyi tutturamadı. Kaleci Ederson ise 62'de kırmızı kart görerek sarı-lacivertlileri 10 kişi bıraktı.

YASİN KOL'UN PERFORMANSINDAN MEMNUN KALDILAR

Derbideki kararlara dair tartışmalar sürerken hakem Yasin Kol'un performansına dair rapor ortaya çıktı. HT Spor'da yer alan habere göre; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yasin Kol'un performansından memnun kaldı.

Yasin Kol'un bazı hatalı kararlar verse de genel performansı yeterli bulundu. Kol'a yüksek bir değerlendirme notunun verildiği ifade edildi.

ÖNEMLİ MAÇLARI YÖNETMEYE DEVAM EDECEK

MHK'nin Yasin Kol'a Süper Lig'de önem düzeyi yüksek maçlarda görev vermeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

