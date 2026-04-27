Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Mesut Bakkal'la yollarını ayıran Amedspor, Sertaç Küçükbayrak'la yola devam edecek.

TFF 1. Lig'de Bodrum FK ile berabere kalarak büyük bir avantajı kaçıran Amedspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi. Diyarbakır ekibi ligin bitimine 1 hafta kala yollarını ayırdı.

YOLA SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK'LA DEVAM EDECEKLER

Mesut Bakkal'la yolların ayrılmasının hemen ardından yeni teknik direktör de belli oldu. Amedspor yoluna Sertaç Küçükbayrak'la devam etme kararı aldı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ RAKİP IĞDIR FK

Diyarbakır ekibi ligin son haftasında Iğdır FK'ya konuk olacak. Mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı bitti: Ederson ve Tedesco sürprizi
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı bitti: Ederson ve Tedesco sürprizi
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda üst üste 2. galibiyet
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda üst üste 2. galibiyet