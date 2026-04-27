Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

TFF 1. Lig'de Bodrum FK ile berabere kalarak büyük bir avantajı kaçıran Amedspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi. Diyarbakır ekibi ligin bitimine 1 hafta kala yollarını ayırdı.

YOLA SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK'LA DEVAM EDECEKLER

Mesut Bakkal'la yolların ayrılmasının hemen ardından yeni teknik direktör de belli oldu. Amedspor yoluna Sertaç Küçükbayrak'la devam etme kararı aldı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ RAKİP IĞDIR FK

Diyarbakır ekibi ligin son haftasında Iğdır FK'ya konuk olacak. Mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.