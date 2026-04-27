Galatasaray maçı öncesi Samsunspor'da moraller yükseldi
Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.
UZATMALARDA 3 GOL GELDİ
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37'de Elayis Tavsan, 39'da Olivier Ntcham ve 90+1'de Mouandilmadji kaydetti. Alanyaspor'un golleriyse 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Mechak Elia'dan geldi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 45 puana ulaşan Samsunspor, 7. sırada yer aldı. 33 puandaki Alanyaspor'sa 12. sırada kaldı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Galatasaray'ı konuk etti. Alanyaspor'sa deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.
DETAYLAR
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ozan Ergün, Mert Bulut, Onur Gülter
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk.68 İzzet Çelik), Lima, Ümit Akdağ (Dk. 46 Baran Moğultay), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 87 Makouta), Janvier, Duarte, Hwang (Dk. 87 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 46 Meschack), Mounie (Dk. 68 Güven Yalçın)
Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes (Dk.90 Enes Albak), Borevkovic, Diabate (Dk. 57 Drongelen), Soner Gönül, Yunus Emre Çift (Dk. 57 Satka), Ntcham (Dk. 72 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 90 Coulibaly), Yalçın Kayan, Holse, Mouandilmadji
Goller: Dk. 37 Elayis Tavsan, Dk. 39 Ntcham, Dk. 90+2 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 90+6 Güven Yalçın, Dk. 90+7 Meschack (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Elayis Tavsan, Dk. 45 Diabate, Dk. 89 Soner Gönül (Samsunspor), Dk. 23 Mounie, Dk. 48 Lima (Corendon Alanyaspor)