Galatasaray maçı öncesi Samsunspor'da moraller yükseldi

Alanyaspor'a konuk olan Samsunspor, 3-2 galip geldi. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçı öncesi moral yükseltti.

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

UZATMALARDA 3 GOL GELDİ

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37'de Elayis Tavsan, 39'da Olivier Ntcham ve 90+1'de Mouandilmadji kaydetti. Alanyaspor'un golleriyse 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Mechak Elia'dan geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 45 puana ulaşan Samsunspor, 7. sırada yer aldı. 33 puandaki Alanyaspor'sa 12. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Galatasaray'ı konuk etti. Alanyaspor'sa deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

DETAYLAR

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ozan Ergün, Mert Bulut, Onur Gülter

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk.68 İzzet Çelik), Lima, Ümit Akdağ (Dk. 46 Baran Moğultay), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 87 Makouta), Janvier, Duarte, Hwang (Dk. 87 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 46 Meschack), Mounie (Dk. 68 Güven Yalçın)

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes (Dk.90 Enes Albak), Borevkovic, Diabate (Dk. 57 Drongelen), Soner Gönül, Yunus Emre Çift (Dk. 57 Satka), Ntcham (Dk. 72 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 90 Coulibaly), Yalçın Kayan, Holse, Mouandilmadji

Goller: Dk. 37 Elayis Tavsan, Dk. 39 Ntcham, Dk. 90+2 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 90+6 Güven Yalçın, Dk. 90+7 Meschack (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Elayis Tavsan, Dk. 45 Diabate, Dk. 89 Soner Gönül (Samsunspor), Dk. 23 Mounie, Dk. 48 Lima (Corendon Alanyaspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

