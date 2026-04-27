Galatasaray'dan derbi sonrası taraftarlara müjdeli haber: Resmen açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu skorla birlikte sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan sürpriz bir karar geldi.

STATTA TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, 29 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanı taraftara açık bir şekilde Rams Park'ta yapmaya karar verdi.

Konuya dair sosyal medyadan bir açıklama yapan Galatasaray, "Hedef 26 yolunda, büyük Galatasaray taraftarıyla Çarşamba günü RAMS Park’ta buluşuyoruz" ifadelerine yer verildi.

DERBİ ÖNCESİ DE TESİSLERDE YAPILMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanı da taraftarlara açmıştı.