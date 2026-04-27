Trabzonspor büyük şansı kaçırdı: Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye yaradı

Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi geçme şansını kaçırırken Galatasaray'a da haftaya şampiyon olma ihtimali doğdu.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 39. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Trabzonspor'un tek golüyse 79. dakikada Felipe Augusto'dan geldi.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇME ŞANSINI KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte 65 puanda kalan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. 40 puana ulaşan Konyaspor ise 8. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olduğu hafta Trabzonspor bu mağlubiyetle büyük bir şansı kaçırdı. Bordo-mavililer galip gelseydi Fenerbahçe'yi geçerek 2. sıraya yükselecekti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Trabzonspor'un mağlubiyeti Galatasaray'a da yaradı. Sarı-kırmızılılar haftaya Samsunspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

