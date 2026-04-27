Fatih Tekke: Birincilik hedefini bugün kaybettik

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede bordo-mavililer 2-1 mağlup oldu.

"BİRİNCİLİK HEDEFİNİ BUGÜN KAYBETTİK"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, "İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım" ifadelerini kullandı.

"İLK YARI FECAATTİ"

İlk yarıdaki performanslarını eleştiren Fatih Tekke, "İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok! Sorumlu ben ve ekibim! Bunu düşünmem lazım! Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımı ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum! İlk yarı fecaatti!" sözlerini sarf etti.

FIRSAT KAÇTI

Bu sonuçla birlikte 65 puandaki Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. Bordo-mavililer galip gelseydi Fenerbahçe'yi geçerek 2. sıraya yerleşecekti.