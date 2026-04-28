Fenerbahçe'de Ederson'a verilen ceza ortaya çıktı

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de beklenen karar geldi.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK'LE YOLLAR AYRILDI

Olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi'yle yollarını ayırdı.

Derbide gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin hedefi haline gelen kaleci Ederson'la ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı. Brezilyalı file bekçisinin durumu merak edilirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"EDERSON'A PARA CEZASI VERİLDİ"

Ederson'un durumuna dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, yönetimin para cezası verdiğini öne sürdü. Hamzaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe’de Ederson’a para cezası verildi" dedi.

"SEÇİM AÇIKLAMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK"

Fenerbahçe'deki seçim gündemiyle ilgili olarak ise Sercan Hamzaoğlu, "Başkanın ise seçim süreci ve adaylık gündemiyle ilgili açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor" sözlerini sarf etti.