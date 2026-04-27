Son Dakika | Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek'le yollar ayrıldı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

TEDESCO, DEVİN ÖZEK VE BERKE ÇELEBİ YOLLANDI

Derbinin ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu beklenen kararı verdi. Sarı-lacivertliler hem teknik direktör Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi'yle yollarını ayırdı.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ligin kalan 3 haftasında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin olacağı duyuruldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyuna Duyuru

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU OLDU

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası sezonun ortasında takımın başına gelen Domenico Tedesco, 45 maçta görev yaptı. İtalyan teknik adam, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı. Tedesco, Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk yaşadı.