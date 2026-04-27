Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'le berabere kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 56 puana ulaşan Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 21 puandaki Fatih Karagümrük ise ligin son sırasında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, altıpasın gerisinde kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda kaleci Grbic, topu kontrol etti.

12. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Toure, ön direkten topu arkaya aşırdı. Müsait durumdaki Oh'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Grbic, kornere çeldi.

19. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun yerden şutunda kaleci Vasquez, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta kaleci Grbic, topu sol üst köşeden son anda kornere gönderdi.

37. dakikada Oh'tan aldığı pasla ceza sahasının dışından Olaitan'ın kaleye gönderdiği şutta top, az farkla üstten dışarı gitti.

44. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Vazquez, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

SIRADAKİ RAKİP GAZİANTEP FK

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

