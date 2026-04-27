Tedesco çok sinirlendi Sadettin Saran'ı arayıp isyan etti: Derbi öncesi yaşananlar ortaya çıktı

Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de derbi öncesi yaşananlar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde Tedesco, son antrenmanı statta yapmak istese de bu durumun basına sızması ortalığı karıştırdı. Çok sinirlenen Tedesco, Sadettin Saran'ı arayıp isyan etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la karşılaştı. Rams Park'taki mücadelede sarı-lacivertliler, 3-0 mağlup oldu.

SON ANTRENMANI STATTA YAPMAK İSTEDİ

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir olay ortaya çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Domenico Tedesco, derbi öncesinde Devin Özek'le görüşerek son taktik antrenmanı Chobani Stadyumu'nda yapmak istediğini bildirdi.

BASINA SIZINCA ÇOK SİNİRLENDİ

Devin Özek ise bu durumu Ertan Torunoğulları'na bildirirken bu plan kısa süre içerisinde basına sızdı. Talebinin medyada yer almasına sinirlenen İtalyan teknik adam yanındakilere "Ben antrenörlerime bile bunu söylemedim. Bu nasıl olur?" dedi.

SADETTİN SARAN'A İSYAN EDİP PLANINDAN VAZGEÇTİ

Sadettin Saran'ı arayarak durumu anlatan Domenico Tedesco adeta isyan etti. Genç teknik adam, statta antrenman yapma planından vazgeçti.

"İDMANLARIMIZI HERKES GÖRÜYOR"

Domenico Tedesco derbinin ardından yaptığı açıklamada da "Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

