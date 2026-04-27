Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı sonrası Samandıra hamlesi

Olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan görüşmenin ardından Samandıra'ya gitti. Yönetim, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk şansı mucizelere kalan sarı-lacivertliler harekete geçti.

YÖNETİM KURULU BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, derbiden sonra alınacak aksiyonları tartışmak üzere bir araya geldi. Saat 14.00'te başlayan toplantıda Tedesco, Devin Özek, Ederson ve bazı futbolcuların geleceği tartışıldı. 2 saat süren toplantının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM SAMANDIRA'YA GİTTİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, teknik ekip ve futbolcularla toplantı yapmak üzere Samandıra'ya gitti. Sarı-lacivertlilerin görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

ERTAN TORUNOĞULLARI DERBİDEN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları derbinin ardından yaptığı açıklamada "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

