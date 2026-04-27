61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda üst üste 2. galibiyet

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Aydın - Marmaris etabı tamamlandı. 152.8 kilometrelik etabı etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe kazandı.

TOM CRABBE'DAN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

3 saat 35 dakika 33 saniyede finişe gelen Tom Crabbe, Çeşme - Selçuk etabından sonra bir galibiyet daha aldı. Tom Crabbe, üst üste ikinci zaferini elde etti.

Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Sente Sentjens 2'nciliği, Burgos Burpellet takımından Meksikalı Cesar Macias ise 3'üncülüğü elde etti.

Crabbe, genel ve sprint klasmanında liderliğini sürdürerek turkuaz ve yeşil mayoyu korudu.

ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski, ikinci etabın tırmanış klasmanını 2, "Türkiye güzellikleri" klasmanını 1. sırada tamamladı ve kırmızı ve beyaz mayoyu sırtında tuttu.

"MANZARININ TADINI DA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUM"

Galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Tom Crabbe, "Ailem hem tatil hem de yarışı izlemek için buraya geldi. Benim için asıl mesele yarışmak ama tempo çok yüksek olmadığında manzaranın tadını çıkarmaya da çalışıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"GENÇLİĞİMDEN BERİ BENİ HEP DESTEKLEDİLER"

Ailesinin önünde kazanmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini aktaran Belçikalı sporcu, "Şartlar elverdi ve onlar da buraya gelebildi. Hep hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirebildiğim için onlar da benim adıma çok mutlular. Dünyanın öbür ucunda olmamıza rağmen yanımda olmaları çok hoş. Gençliğimden beri beni hep desteklediler, şimdi burada onlarla beraber bunu başarmak çok özel." diye konuştu.

"TAM BİR GÜVENLE DEVAM ETTİK"

İlk etap zaferinin ikinci günkü performanslarına da katkı sağladığını vurgulayan Crabbe, "Sadece benim için değil, takım için de çok önemliydi. Sprintte büyük bir şansımız olduğunu biliyorduk. Dün kazandığımızda bir özgüven yakaladık ve buna daha çok inanmaya başladık. Bugün, tırmanışın zirvesinde grupta olmasam da geri dönebileceğimize dair tam bir güvenle devam ettik. Bunu başardık ve gerisi zaten malum." dedi.

"GERİ DÖNMEYİ BAŞARDIM"

Marmaris etabının sprinterler açısından zorlu geçtiğinin altını çizen Crabbe, parkuru önceden incelediğini belirterek, "Birkaç hafta önce yarış özetine bakıp 2. etabı gördüğümde zorlu olacağını anlamıştım. Antrenörümü arayıp son tırmanışı aşıp aşamayacağımı sordum. O da bunun yarışın ne kadar sert geçeceğine bağlı olduğunu söyledi. İlk grupla beraber kalamadım ama sonra geri dönmeyi başardım." değerlendirmesinde bulundu.

TUR 2026'NIN ÜÇÜNCÜ ETABI: MARMARİS - KIRAN

Yarışa, yarın Marmaris ile Kıran arasında yapılacak 3. etapla devam edilecek.

Sporcular, zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Marmaris Atatürk Caddesi'nden başlayacak etap, Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından Kıran'da sona erecek.

Dar ve teknik yolların öne çıkacağı etapta bisikletçiler, hem parkurun zorluk derecesiyle hem de etap zaferi için birbirleriyle mücadele edecek.