Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı bitti: Ederson ve Tedesco sürprizi

Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de yönetim olağanüstü toplandı. Yapılan toplantı sonucunda Ederson için PFDK'den gelen cezanın beklenmesine karar verildi. Tedesco için ise Sadettin Saran'ın adaylık kararı belirleyici olacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutları yıkıldı.

Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe yönetim kurulu, olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Domenico Tedesco ve Ederson'un geleceği tartışıldı.

EDESON İÇİN PFDK'DEN GELECEK CEZA BEKLENİYOR

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, derbide kırmızı kart gören Ederson hakkındaki kararını PFDK'den gelecek cezanın ardından verecek.

TEDESCO'NUN GELECEĞİ SADETTİN SARAN'IN ADAYLIĞINA BAĞLI

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyse başkan Sadettin Saran'ın olağanüstü genel kurul ve adaylık kararına göre şekillenecek.

"HER ZAMAN BİR SUÇLU ARANIYOR"

İtalyan teknik adam derbinin ardından gelen istifa sorusuna yanıt olarak "Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı rahat bırakın. Bu sezon oyuncuların çok fazla kafasına girdiniz. Kerem çok zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Geçen hafta sarı kart görüp buraya gelmeyebilirdi. Harika karakterlerden oluşan bir takımız. O yüzden oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktik yaklaşımımı eleştirin, bu benim suçum. Önemli olan şey ben değilim. Önemli olan şey işim ve Fenerbahçe. Kendimle alakalı değerlendirmeleri her zaman yapıyorum. Bu gece tabii ki biraz daha fazla yapacağım. Karakterim bu" demişti.

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda üst üste 2. galibiyet
