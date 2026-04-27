Hikmet Karaman'ın Amedspor sözleri Mesut Bakkal gönderilince gündem oldu

TFF 1. Lig'de Amedspor, kendi sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalınca 2. sıra için büyük avantaj kaybetmişti.

Süper Lig'e direkt çıkmak için Erokspor'la yanışan Amedspor, 73 puanla 3. sırada kaldı. Erokspor da Sarıyer'e yenilince aynı puanla 2. sırada yer aldı.

Ancak ligin son haftasında iki takımın da yine aynı puanda kalması halinde 2'li averajda üstün olan Amedspor, Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e direkt çıkan 2. takım olacak.

Ligdeki son maçlar öncesi Amedspor yönetiminden beklenmedik bir karar geldi. Amedspor, teknik direktör Mesut Bakkal'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Amedspor Mesut Bakkal'ı gönderdi

Bu açıklamanın ardından gündeme Amedspor'la son maçta karşılaşacak olan Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra yaptığı açıklamalar gündem oldu.

HİKMET KARAMAN NE DEMİŞTİ?

Hikmet Karaman, Sivasspor maçından sonra şunları söylemişti:

"Karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verdim. İlk 11'i kurarken yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyuncu gruplarını görmek istedim özellikle. Skordan bağımsız elimizdeki oyuncuları değerlendirme açısından faydalı bir karşılaşma oldu. Puan kaybetmekte istemezdik. Önümüzdeki sezon Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bizde yeni sezonun planlamasını elimizdeki mevcut oyuncularla yapacağız. Yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen, koşan, tempolu, genç, dinamik bir kadro hedefliyoruz. Takımlardaki yaş gruplarına baktığımızda ligin yaşlı olduğunu düşünüyorum. Buradan milli takıma, Süper Lig'e oyuncuların çıkması gerekiyor. Ama öyle bir maça denk geldik ki son hafta içerde Amedspor ile oynayacağız. Skorlar bir acayip oldu. Geldiğimde inşallah son maçlara kalmaz diye konuşmuştum. Biz elimizdeki oyuncuları görmek istiyorduk, belki birkaç oyuncuyu altyapıdan alabiliriz. Önümüzdeki sezonun planlamasında kimlere güvenebiliriz, kafamızda düşünceler varken son maçta bütün Türkiye’nin gözü Amedspor ve Erokspor maçılarında olacak. Hayırlısı olsun, hak eden çıksın. Lig son karşılaşmaya kalsın istemezdim.”