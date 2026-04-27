Galatasaray son dakikada kazandı: Fenerbahçe'ye yaklaştı

Pazar günü RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, kadınlar derbisinden de galip ayrıldı. Sarı Kırmızılılar 90. dakikada bulduğu golle Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray Gain Fenerbahçe ArsaVev ile karşılaştı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, konuk ettiği Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 yendi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 19. dakikada serbest vuruştan Chang Jang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler de 41. dakikada Staskova'nın serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe ArsaVev, 46. dakikada Staskova'nın golüyle maçta 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip ise 88. dakikada Demehin'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Hemen ardından Manga'nın 90. dakikada attığı golle Galatasaray GAİN yeniden öne geçti ve karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

PUANI 67 OLDU

Fenerbahçe ArsaVev, bu skorla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligdeki 22. galibiyetini yaşayan Galatasaray GAİN ise puanını 67'ye yükseltti.
Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Tuncay Şanlı, karşılaşmayı yerinde takip etti.
Sabri Sarıoğlu ile Tuncay Şanlı, kale arkasında derbiyi beraber izledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

