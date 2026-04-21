TFF'den kritik Dünya Kupası açıklaması: Milli takım için ilk gelen alır

2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek. D Grubu'nda yer alan milliler, ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

EK BİLETLER 'İLK GELEN ALIR' ESASIYLA SATILACAK

Turnuva öncesi TFF'den kritik bir açıklama geldi. TFF, turnuva için ek biletlerin 22 Nisan Çarşamba günü TSİ 19.00'da satışa sunulacağını duyurdu. TFF, biletlerin 'ilk gelen alır' esasıyla satılacağını ifade etti.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçın tümü için ek biletler 22 Nisan 2026 Çarşamba günü (yarın) TSİ 19.00 (11:00 ET & 17:00 CET) itibarıyla doğrudan FIFA'nın resmî internet sitesi fifa.com üzerinden satışa sunulacaktır.

Biletler "ilk gelen alır" esasına göre tahsis edilecek olup, satın alma işlemleri koltukların doluluk durumuna bağlı şekilde gerçekleştirilecektir. Satın alınan tüm biletler, bilet sahibi futbolseverler için FIFA tarafından anında onaylanacaktır.

Satışa sunulacak olan bu bilet grubunun haricinde, final müsabakasının oynanacağı 19 Temmuz 2026 tarihine kadar (koltukların doluluk durumuna bağlı olarak) ek biletlerin genel satışları fifa.com/tickets adresinden devam edecektir.

2026 FIFA Dünya Kupası müsabakalarını stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlarımızın güncel bilgilendirmeler için resmî iletişim kanallarımızı ve FIFA'nın resmî internet sitesi fifa.com'u takip etmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.