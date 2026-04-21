Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti: Konyaspor galibiyeti 120+2'de buldu

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti: Konyaspor galibiyeti 120+2'de buldu
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Maçın normal süresinde gol sesi çıkmazken Konyaspor 120+2'de eşitliği bozdu. Fenerbahçe kupaya veda ederken Konyaspor yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı. Uzatmalara gidilen maçta Konyaspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

GALİBİYET GOLÜ 120+2'DE PENALTIDAN GELDİ

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü mücadelede Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 120+2'de Jevtovic penaltıdan kaydetmeyi başardı.

FENERBAHÇE KUPAYA VEDA ETTİ

Tek maç eleme usulüyle oynanan müsabaka sonunda Konyaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı. Fenerbahçe ise turnuvaya veda etti.

KONYASPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

Konyaspor yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçı 23 Nisan Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

AKILLARA RİZESPOR MAÇI GELDİ

Sarı-lacivertliler son olarak ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçında da son anlara önde girmiş ancak 90+8'de gelen golle galibiyeti kaçırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

