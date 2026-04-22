Fenerbahçe'de maç sonu futbolcular arasında tartışma çıktı

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de tansiyon yükseldi. Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ SON ANDA GELDİ

Uzatmalara gidilen maçın son anlarında gol perdesi aralandı. 120+2'de penaltı kazanan Konyaspor, Jevtovic'in attığı golle sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE KUPAYA VEDA ETTİ

Tek maç eleme usulüyle oynanan müsabaka sonucunda Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konyaspor ise adını yarı finale yazdırdı. Konyaspor yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor maçının galibiyle mücadele edecek.

SKRINIAR İLE GUENDOUZI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru giderken ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

ARAYA TAKIM ARKADAŞLARI GİRDİ

Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasındaki gerginlik araya takım arkadaşlarının girmesiyle yatıştırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

