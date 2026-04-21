İsmail Yüksek: Rezillik utanç verici

Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Konyaspor'a elendi. Maç sonu konuşan İsmail Yüksek, yaşananları 'rezillik' olarak değerlendirdi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. Maçın normal süresinde gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.

120+2'de penaltı kazanan Konyaspor, Jevtovic'in kaydettiği golle galip geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, kupaya veda etti.

"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyorum. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz" dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Yaşananların utanç verici olduğunu söyleyen İsmail Yüksek, "Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya. Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
