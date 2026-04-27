TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yeni yayıncı kuruluşu açıkladı

Futbolda 2. Lig ve 3. Lig heyecanı, bu sezon oynanacak play off maçlarının yanı sıra gelecek sezonu kapsayacak şekilde Türk Telekom'un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu Yaay üzerinden yayımlanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza töreniyle Tivibu, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig ile A Milli Kadın ve Ümit Milli Futbol takımlarının resmi yayıncısı oldu.

Hacıosmanoğlu'na şok protesto: Islıklar hiç susmadı

İmza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve Türk Telekom yöneticileri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu,"Türk Telekom ile işbirliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, artık Nesine 2. ve 3. Lig ile Kadın A Milli ve Ümit Milli Takımımızın da yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom’un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşacak" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Futbolda yerel ve ulusal rekabetin arttığı dönemde federasyon olarak futbol iklimini cazip hale getirmek istediklerinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimize her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Tabandan tavana güçlü bir futbol yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Taban ne kadar güçlü olursa tavan da o kadar güçlü olur. Bu prensiple de sezon başında 2. ve 3. liglerimizin gelişimi ve mali yapılarının güçlenmesi için ilk kez naklen yayın ihalesi gerçekleştirdik. Alt liglerimizin görünürlüğünü artırdık, yüzlerce maçı futbolseverlerle buluşturduk. Bu süreçte büyük bir operasyon yürütüldü. Şimdi süreci ileriye taşıyoruz. Artık Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve deneyimiyle yayınları yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Tivibu Spor ve Yaay’ın profesyonel yayınlarıyla maçlardaki heyecana, unutulmaz anlara, hatıralara milyonlar ortak olacak. Bizler, kulüplerimizle, sporcularımızla, taraftarlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte aynı hedefe yürüdüğümüzde, başarı hikayelerini birlikte yazacağımıza yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu. (AA)