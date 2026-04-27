Hacıosmanoğlu'na şok protesto: Islıklar hiç susmadı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu kez Bursa'da tepkilerin odağındaydı. TFF 2. Lig'in şampiyonu Bursaspor'un kupa töreninde konuşma yapan Hacıosmanoğlu dakikalarca ıslıklandı.

TFF 2. Lig’de şampiyon olarak bir üst lige yükselen Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
Binlerce taraftarın katıldığı organizasyonda büyük coşku yaşanırken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kutlamada dikkat çeken anlar gündeme damga vurdu.

HACIOSMANOĞLU SAHAYA İNDİ

Bursaspor’un madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşarken, taraftarlar takımlarının başarısını doyasıya kutladı.

ISLIKLAR DURMADI

Kupa takdimi sırasında sahneye çıkan Hacıosmanoğlu, tribünlerden yükselen ıslık ve yuhalamalarla karşılaştı. Taraftarların tepkisi törenin önüne geçti. Tepkiler karşısında Hacıosmanoğlu büyük şaşkınlık yaşadı.

KONUŞMASI DUYULMADI

TFF Başkanı’nın konuşması sırasında protestolar uzun süre devam etti. Yoğun ıslıklar nedeniyle Hacıosmanoğlu’nun sözleri zaman zaman duyulmakta zorlandı.

GEÇEN SEZON DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Geçen sezon Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandığı maçta da Hacıosmanoğlu tepkilerle karşılaşmıştı.
Sezon boyunca TFF ile yaşanan gerilimler, finalde de taraftarların tepkisine dönüşmüş ve Sarı - Kırmızılı tribünler, uzun süre TFF Başkanı’nı protesto etmişti.
Gaziantep'te düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan Galatasaray'da taraftarlar, maç sonrası yapılan kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu protesto etmişti.
Kupa töreninde sahneye çıkan Hacıosmanoğlu, Galatasaray taraftarlarının yoğun ıslık ve protestolarıyla karşılaşmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

