Dursun Özbek sıcağı sıcağına açıkladı: Galatasaray'da havalara uçuran karar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbinin ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Özbek, futbolculara havalara uçuran kararını da duyurdu.

Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı bir skorla yenerken, şampiyonluk için de gün saymaya başladı.
Sarı kırmızılılarda derbide alınan skor büyük sevinç yaratırken, başkan Dursun Özbek maçtan hemen sonra sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Özbek, şunları söyledi:
"Fenerbahçe'ye karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçta verilmeyen bir de penaltımız vardı.
Galatasaray inandığı yolda yürüyor. Şampiyonluğa bir adım kaldı. Onu da yapacağız ve bütün camiamızı, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Oyuncularımın ve teknik kadromun gözlerinden öperim. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarıma teşekkür gönderiyorum. Böyle bir taraftar dünyada hiçbir yerde yok. Bir dakika bile susmadılar, takımı desteklediler.

Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar, başaramazlar. Galatasaray çok büyük bir camia."

MAÇTAN SONRA PRİMİ AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçtan sonra futbolculara primi de açıkladı.
Primin maç öncesi 2 milyon euro olacağı belirtilmişti.
Ancak buna zam yapıldı. Gazeteci Haluk Yürekli'in haberine göre Galatasaray’da derbi zaferi sorasında Dursun Özbek, primi 5 milyon euro olarak duyurdu.
Karar futbolcuları adeta havalara uçururken, büyük coşku yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

