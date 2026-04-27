Mustafa Çulcu: Osimhen'i ihraç edemedi Yasin Kol bu kadar işte

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un hatalı kararlarını tek tek sıraladı.

Yasin Kol skandalı: "Ey TFF Başkanı milleti keriz mi zannediyorsunuz?" diyerek açıkladı

Çulcu, "Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams PARK gömüldüler" ifadelerini kullandı.

"YASİN'İN YÜREĞİ YETMEDİ"

Mustafa Çulcu, Sabah'taki yazısında Yasin Kol'un kararlarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yasin Kol'un İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu! 36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi. 41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru. 57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi devre arası aklı başında geldi 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin? Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direk kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin'in yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi. Yasin Kol bu kadar işte! Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams PARK gömüldüler."