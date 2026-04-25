Yasin Kol derbiye nasıl atandı? Fırat Aydınus: Hakem son anda değişti

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Bu atama sonrası eski hakem Fırat Aydınus’tan çarpıcı bir iddia geldi.

Fırat Aydınus, Hürriyet’teki yazısında derbinin hakeminin Halil Umut Meler olarak açıklanacağı, ancak son anda hakemin Yasin Kol olduğunu belirtti.

‘’HAKEM SON ANDA DEĞİŞTİ’’

Fırat Aydınus yazısında, ‘’Çarşamba akşamı oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçının yardımcı hakemlerinden biri Bahtiyar Birinci’ydi. Tahminim, perşembe sabahı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak Halil Umut Meler’in açıklanacağı yönündeydi; ancak son anda bu görev Yasin Kol’a tebliğ edildi.

BAHTİYAR BİRİNCİ NE OLACAK?

Kol da doğal olarak derbiye çıkarken, ekibinde Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci’nin olmasını istemiştir. Ancak aynı hakemin kısa süre içinde aynı takımın maçına, üstelik aynı statta tekrar atanması; hele ki ligin kaderini etkileyebilecek bir derbi söz konusuyken, ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu durum ya planlamada bir hata yapıldığını ya da ilk düşünülen hakem ve ekibin sonradan değiştirildiğini düşündürüyor. Aslında bu tablo, derbinin hakeminin başlangıçta Halil Umut Meler olarak planlandığını; ancak sonrasında Yasin Kol’a verildi’’ ifadelerini kullandı.

‘’CİDDİ TEPKİ OLUŞABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORDU’’

Fırat Aydınus yazısının devamında, ‘’Her ne kadar Merkez Hakem Kurulu Yunanistan’da yönettiği Panathinaikos-Olympiakos derbisinden 2 gün sonra sosyal medyasında Halil Umut Meler için nabız yoklaması yapsa da, son dönemde kamuoyuna yansıyan resmi açıklamaya muhtaç tartışmalar -özellikle “ekrana geldi mi gelmedi mi, buna göre kart verilecek” gibi iddialar- Meler’in atanması durumunda ciddi tepki oluşabileceğini gösteriyordu. Bu nedenle derbi görevinin Yasin Kol’a verildiği anlaşılıyor. Açıkçası, bu maçı Kol’un yönetmek istediğini de, bu görevi ona verenlerin gönül rahatlığıyla bu tercihi yaptığını da düşünmüyorum.’’ yorumunu yaptı.

‘’BENİM DEDİĞİM OLACAK’’ ANLAYIŞI

Konunun ‘’Benim istediğim hakem olacak’’ anlayışının olduğunu belirten Aydınus, ‘’Aslında mesele ne Halil ne de Yasin... Konu tamamen “Benim istediğim hakem olacak” anlayışı. Kol’un yerine Meler de atansaydı aynı polemikler yine yaşanacaktı. Ama bu iki isim dışında kime görev verirseniz verin, bu derbi hakem açısından bu kadar tartışmaya açık hale gelmezdi. Acı gerçek tam olarak bu. En azından bu denli hakem polemiği olmazdı’’ ifadelerine yer verdi.