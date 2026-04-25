Galatasaray'dan ayrılır ayrılmaz İtalyanlar havada kaptı: "Çok mutluyum" dedi

Galatasaray Daikin, Kaja Grobelna ile yollarını ayırdı. Belçikalı pasör çaprazını İtalyan takımı Novara kadrosuna kattı. Kaja, "Bu fırsat karşıma çıkar çıkmaz hiç düşünmeden kabul ettim. Çok mutluyum" dedi.

Galatasaray Daikin'e sezon başında transfer olan Kaja Grobelna ile yollar ayrıldı. Belçikalı pasör çaprazı ayrılır ayrılmaz İtalyan takımı Novara'yla anlaştı.

İlkin Aydın şov yapa yapa veda ettiİlkin Aydın şov yapa yapa veda etti

İtalya'dan 2 yıl uzak kaldıktan sonra dünyanın en güzel ligine dönmeyi çok istediğini belirten Kaja, Novara'da oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"BÜYÜK ONUR OLARAK GÖRÜYORUM"

Belçikalı voleybolcu anlaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Ciddi, hırslı ve çok iyi bir çalışma ortamına sahip bu kulüpte yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum.

İtalya'dan 2 yıl uzak kaldıktan sonra dünyanın en güzel ligine dönmeyi çok istiyorum ve bunu Novara formasıyla yapacak olmaktan gerçekten büyük heyecan duyuyorum.
Bu fırsat karşıma çıkar çıkmaz hiç düşünmeden kabul ettim: bu formayı giymeyi büyük bir onur olarak görüyorum.
Rakip olarak Pala Igor'da oynadığım her seferde salonun enerjisi ve atmosferinden çok etkilenmiştim, gelecek sezon buranın benim yeni evim olacak olmasından dolayı çok mutluyum.
Heyecan verici ve zorlu bir sezon bekliyorum. İlk hedefim takıma en iyi şekilde uyum sağlamak ve takım hedeflerimize ulaşmak için hemen katkıda bulunmaya başlamak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Spor
Andre Onana krizi çıktı: Bize prim vermiyorlar
Andre Onana krizi çıktı: Bize prim vermiyorlar
Yasin Kol derbiye nasıl atandı? Fırat Aydınus: Hakem son anda değişti
Yasin Kol derbiye nasıl atandı? Fırat Aydınus: Hakem son anda değişti