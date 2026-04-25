Galatasaray'dan ayrılır ayrılmaz İtalyanlar havada kaptı: "Çok mutluyum" dedi

Galatasaray Daikin'e sezon başında transfer olan Kaja Grobelna ile yollar ayrıldı. Belçikalı pasör çaprazı ayrılır ayrılmaz İtalyan takımı Novara'yla anlaştı.

İtalya'dan 2 yıl uzak kaldıktan sonra dünyanın en güzel ligine dönmeyi çok istediğini belirten Kaja, Novara'da oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"BÜYÜK ONUR OLARAK GÖRÜYORUM"

Belçikalı voleybolcu anlaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi, hırslı ve çok iyi bir çalışma ortamına sahip bu kulüpte yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum.



İtalya'dan 2 yıl uzak kaldıktan sonra dünyanın en güzel ligine dönmeyi çok istiyorum ve bunu Novara formasıyla yapacak olmaktan gerçekten büyük heyecan duyuyorum.

Bu fırsat karşıma çıkar çıkmaz hiç düşünmeden kabul ettim: bu formayı giymeyi büyük bir onur olarak görüyorum.

Rakip olarak Pala Igor'da oynadığım her seferde salonun enerjisi ve atmosferinden çok etkilenmiştim, gelecek sezon buranın benim yeni evim olacak olmasından dolayı çok mutluyum.

Heyecan verici ve zorlu bir sezon bekliyorum. İlk hedefim takıma en iyi şekilde uyum sağlamak ve takım hedeflerimize ulaşmak için hemen katkıda bulunmaya başlamak."