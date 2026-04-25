Andre Onana krizi çıktı: Bize prim vermiyorlar

Türkiye Kupası’nda oynanan Samsunspor-Trabzonspor maçında yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla bordo-mavililere yarı finali getiren Andre Onana için Kamerun Milli Takımı’nda işler yolunda gitmiyor.

Onana, aylar önce katıldığı bir sosyal medya yayınında Kamerun Milli Takımı’nda kazandıkları primlerinin kendilerine verilmediğini belirterek, "Bize prim verilmiyor. Bu paranın ülke futbolu için kullanılacağı söyleniyor ama paranın nerelere harcandığı konusunda şüphelerimiz var" demişti.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NA ÇAĞRILMADI

30 yaşındaki kaleci, yaptığı bu açıklama ve suçlamadan dolayı Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’nun tepkisini çekmiş, 2025 Afrika Uluslar Kupası ve geçen mart ayında oynanan milli maçlarda aday kadroya çağrılmamıştı.

ONANA’YI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Onana ve Eto’o arasındaki gerilimin sürdüğü ve federasyonun tecrübeli eldivene yaptırım uygulamayı düşündüğü aktarıldı.

Sport News Africa'nın haberine göre; Kamerun Futbol Federasyonu'nun bir sonraki genel kurulunun gündeminde Andre Onana ile ilgili verilecek karar yer alacak.

Haberin devamında Onana’nın milli takımdan birkaç yıl süreyle men cezası alabileceği iddia edildi.

ONANA CEPHESİ AÇIKLAMA YAPTI

Andre Onana’nın yakın arkadaşı, Sport News Africa’ya yaptığı açıklamada, "Federasyonun Andre Onana'ya karşı bir yaptırım hazırladığını biliyoruz. Milli takımdan uzaklaştırdıkları bir oyuncuya yaptırım uygulamak istiyorlar. Bu, şu anda Onana zaten milli takıma çağrılmadığı için hiçbir etkisi olmayacak bir manevra. Bu yaptırım bu nedenle boşa harcanmış bir darbe olacak. Mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece, geri dönüşünü hayal bile edemiyorum." dedi.