İlkin Aydın şov yapa yapa veda etti

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu Aras Kargo galibiyetiyle kapattı. Kaptan İlkin Aydın, şov yapa yapa sezona veda etti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabı 2. maçında Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 26-24, 19-25, 25-21 ve 25-14'lük set sonuçlarıyla kazandı.


Serinin ilk maçında rakibini İzmir'de de 3-1 yenen Galatasaray Daikin, böylece Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunu 5. sırada tamamladı.

İLKİN AYDIN EN SKORER İSİM

Galatasaray kaptanı İlkin Aydın sezona şov yapa yapa veda etti.


26 yaşındaki oyuncu, maçın en iyisi olarak ön plana çıktı.
Sarı kırmızılı takımın yıldızı, 21 sayıyla en skorer isim oldu.
Galatasaray'da Kaja Grobelna 13, Wang Yuanyuan 12, Yasemin Güveli 11 ve Myriam Sylla da 10 sayıya imza attı.


Galatasaray sezonu 5. bitirerek Challenge Cup'a katılım hakkı kazandı.

