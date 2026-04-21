Kara Kartal'a Fransız kartalı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, yeni sezon için harekete geçti.

Siyah beyazlıların Nilüfer Belediyespor Eker'de oynayan Fransız oyuncu Iman Ndiaye'yi transfer ettiği öğrenildi.

Iman Ndiaye'nin Nilüfer Belediyespor Eker formasını dün Türk Hava Yolları maçında son kez giydiği belirtildi.



Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yollarını 3-2 yenerken, Ndiaye'nin müthiş performansıyla sezonu 7. sırada bitirdi.

Ndiaye, Bursa ekibindeki son maçında 27 sayıya imza attı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

24 yaşında ve 1.88 boyundaki Iman Ndiaye, pasör çaprazı olarak görev yapıyor.



ABD'de üniversite takımında oynayan Ndiaye, ardından Almanya'da, sonra da ülkesi Fransa'da forma giydi. Türkiye'de ise SigortaShop ve Nilüfer Belediyespor Eker'de oynadı.

Yıldız oyuncu Fransa Milli Takımı'nda da forma giyiyor.