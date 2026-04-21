Alperen Şengün'ün viral olan videosunda gerçek bambaşka çıktı

NBA play-off ilk maçında Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, LA Lakers’a 107-98 mağlup oldu.

Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist kaydetti.

Konuk ekipte Jabari Smith 16 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason ise 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Amen Thompson da 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

Lakers'ta attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olan Luke Kennard, galibiyette başrolü oynadı.

Ev sahibi ekipte LeBron James, 19 sayı ve 13 asist, Deandre Ayton ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

ALPEREN ŞENGÜN VİRAL OLAN VİDEO HAKKINDA KONUŞTU

Maç öncesi kenarda duran Alperen Şengün’ün LeBron James’in geldiği anlarda ayağa kalktığı iddia edilmişti.

Milli basketbolcu, viral olan o anlara ait ortaya çıkan görüntü hakkında konuştu.

LeBron James için ayağa kalkmadığını ve cebinden bir şey almaya çalıştığını anlatan Şengün, ''O videoyu gördüm. Herkes bana da gönderiyordu ama aslında biraz komik. LeBron’a saygısızlık etmek istemem, ona saygım sonsuz ama onun için ayağa kalkmadım. Sadece cebimden bir şey alıyordum'' dedi.