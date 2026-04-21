Süper Lig ekibinin başkanına tepki yağıyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kötü yönetim tercihleri ve saha içindeki başarısız performansıyla ligin en formsuz takımlarından biri haline geldi. Erling Moe yönetiminde son 6 maçın 5’ini kaybeden sarı-kırmızılılar, düşme hattına demir attı.

YÖNETİME TEPKİLER ARTIYOR

Sezon boyunca üç farklı yabancı teknik adamla çalışılması, kulüpte plansızlık ve istikrarsızlığın en net göstergesi olarak değerlendiriliyor. Faruk Aydemir’in haberine göre başarısızlığın baş mimarı olarak gösterilen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın’a büyük tepki oluştu. Taraftarlar ve camia içinde Açıkalın’ın istifa etmesi gerektiği yönünde sesler yükseliyor.

SOSYAL MEDYADA İSYAN

Kulübün kısa süre içinde üç farklı yabancı teknik adamla çalışması, uzun vadeli bir planın olmadığını gösterirken sosyal medyada taraftarlar “takımın kimliğini belirsiz hale getirenlerin istifa etmesi gerektiğini” dile getiriyor.

DÜŞME HATTINA DEMİR ATTI

30 haftada yalnızca 23 puan toplayabilen Kayserispor, 17. sırada yer alıyor ve düşme hattında bulunuyor. Bu tablo, kulübün geleceği için ciddi bir endişe yaratıyor. Kayserispor’un yaşadığı bu kriz, Süper Lig’de yönetimsel istikrarsızlığın sahadaki sonuçlara nasıl yansıdığının çarpıcı bir örneği olarak dikkat çekiyor.