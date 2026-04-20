Gaziantep FK Kayserispor'u zor durumda bıraktı
Yayınlanma:
Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Küme düşmeme yarışı veren Kayserispor'un işi zora girdi.
Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ve Kayserispor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, Gaziantep FK'nın 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Bayo, 45+1'de Bennasser (kendi kalesine) ve 80. dakikada Sorescu attı.
KAYSERİSPOR ATEŞLE OYNUYOR
Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 37 yaptı ve 10. sıraya yükseldi.
Kayserispor ise 23 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.
Kayseri ekibi, küme düşme hattında bulunuyor.
MAÇTAN DETAYLAR
- Stat: Gaziantep
- Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp
- Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 86 Luis Perez), Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Gassama), Camara (Dk. 68 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90 Nazım Sangare), Lungoyi, Bayo (Dk. 68 Dragus)
- Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek, Dk. 46 Burak Kapacak), Furkan Soyalp (Dk. 46 Makarov), Bennasser (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Mather (Dk. 46 Onugkha), Benes, Cardoso, Chalov
- Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine), Dk. 80 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
- Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado, Dk. 51 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 43 Benes, Dk. 78 Burak Kapacak, 90+1 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)
