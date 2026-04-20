Serdal Adalı Rahmi Koç'a teşekkür etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Adalı, neler yaptıklarını anlattı.

RAHMİ KOÇ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'a teşekkür eden Serdal Adalı, "Rahmi Bey’e teşekkür ediyorum. Tüpraş’tan 3 sene içerisinde alacağımız parayla ‘Banka borcunu kapatacağız’ dedik, ‘Alın evladım’ dedi. Tekte aldık ve bunu bankaya yatırdık. Geçtiğimiz sene, 10 milyar TL ödediğimiz borç arttı! Senede 50 milyon dolar faiz ödüyorsunuz... Beşiktaş'ın senelik geliri bu!

Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama Dikilitaş temelini attığımız gün ve satışlar olduğu gün... Dikilitaş'tan gelen para ile borçları öderiz ama Beşiktaş üç sene sonra yine aynı duruma gelir! Bankalara borç 128 milyon dolardı, faiz ile 180 milyon dolar olacaktı. Şimdi 50 milyon dolar! Dört senede ödeyeceğiz, Beşiktaş bunu öder!

Maliye Bakanımızın yanına gittim, borcu ödeyeceğimizi söylediğimde güldü. 'İlk defa borcunu ödemek isteyen başkan görüyorum' dedi. Beşiktaş kimseye muhtaç olmadı, kendi geliri ile kendi işini yaptı. 30 milyon dolar aldık Tüpraş'tan, istesek başka türlü kullanabilirdik.'' ifadelerini kullandı.

''300 MİLYON EURO ÖDEDİK''

Serdal Adalı açıklamasında, "Göreve geldiğimiz ilk gün beklediğimiz tabloyla gördüğümüz tablo çok farklıydı. İşin mali kısmını bir tarafa bırakacak olursak işin manevi kısmında kulüp içindeki dengelerin bozulmuş olması, kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir kulüp içi düzeni... Bunlar açıkçası bizi en fazla zorlayan noktalar oldu.

Ocak ayında 30 milyon euro civarlarında konuşulan ödemeler, mayıs ayında 100 milyon euro seviyesine geldi.

Geldiğimiz günden beri 16 ayda 300 milyon euro para ödemişiz.

Bankalar Birliği'nde bir bankanın borcunu ödedik ve banka sayısını ikiye düşürdük. Tüpraş ve Beko ile yeni sponsorluklar, ayrıca Nike'tan aldığımız sponsorluk bedeli sonrası 50 milyon dolar civarında parayı Bankalar Birliği'ne yatırdık.

Ziraat Bankası'nın ana parasını ödedik. Faiz kısmını da üç sene ödemeli vadeye yapıp, Emlak Konut'tan Dikilitaş projesi için gelecek gelire bağladık. Diğer bankayı da kapatabiliriz istersek... Dünyanın durumu, önümüze ne gelecek bilmiyoruz.

Nisan ayında 22 milyar civarında para alacağız Emlak Konut'tan, onu da götürüp tamamını kapatabiliriz. Ancak önümüzü görmek istiyoruz.

Rakiplerimiz Bankalar Birliği'nden yüzde 35'ten çıktı ama yüzde 64'ten bankalardan para istiyorlar. Parayı öderiz ama sonra ne olacak? Burada sistem var." dedi.