Arda Turan'lı Shakhtar kazanmaya devam ediyor

Yayınlanma:
Ukrayna Premier Ligi'nin 24. hafta maçında Shakhtar Donetsk, Polessya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Polessya ile karşı karşıya geldi.
Arena Lviv'de oynanan mücadele, Shakhtar Donetsk'in 1-0'lık galibiyeti ile noktalandı.
Shakhtar'a 3 puanı getiren golü 56. dakikada Valerii Bondar attı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti ve puanını 54 yaparak liderliğini sürdürdü.
Polessya ise 46 puanla 3. sırada kaldı.
Ligin gelecek haftasında Shakhtar Donetsk Zorya Luhansk'a konuk olurken, Polessya Obolon Kiev'i ağırlayacak.

SHAKHTAR'IN DURUMU

Shakhtar Donetsk, bu sezon Ukrayna Premier Ligi'nde çıktığı 23 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Shakhtar, ligdeki tek yenilgisini 5 Ekim 2025 tarihinde LZN Cherkasy'e karşı 4-1'lik skorla aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
