Vedat Muriç düğümü çözüldü
Yıldız oyuncu Vedat Muriç'in Süper Lig hasreti sona eriyor. Fenerbahçe'de gözler İspanyol temsilcisi Mallorca'ya çevrildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik Galatasaray maçına çıkacak Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun hazırlıkları yapılıyor. Sarı - Lacivertliler, yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için eski golcüsü Vedat Muriqi ile yeniden anlaşmaya çok yakın.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI İDDİASI

Fenerbahçe, Sabah’ın haberine göre takıma dönmeye sıcak bakan Kosovalı yıldızla el sıkıştı ve ön protokol imzaladı. Bu gelişmenin ardından kulüp, İspanyol ekibi Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlanıyor.

MALLORCA’NIN BEKLENTİSİ

Barcelona’nın da devreye girdiği transfer yarışında Mallorca’nın pazarlık masasına 10 milyon euro ile oturacağı belirtiliyor. Muriqi’nin İspanyol ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

30 MAÇTA 21 GOL

  • 31 yaşındaki forvet bu sezon LaLiga’da:
  • 30 maçta forma giydi
  • 21 gol attı
  • 1 asist yaptı

Sezon istatistikleri, Muriqi’nin kariyerindeki en verimli sezonlarından birini geçirdiğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

